新冠肺炎病毒猛烈，日本疫情仍有升溫趨勢，近日更傳出一間替染藝者照顧寵物的公司，在被照顧的狗狗身上檢驗出新冠病毒陽性；這起案例也是日本第一件，自寵物身上驗出新冠病毒陽性的案例。

根據《共同社》報導，日本一間寵物保險公司，自4月開始新增免費替染疫者照顧寵物的服務；7月下旬業者自感染新冠肺炎病毒的家庭中，挑選2隻狗狗進行病毒檢測，發現在2隻狗狗在多次的檢驗中，均驗出陽性反應，不過目前狗狗的健康狀況皆良好，其中一隻狗狗甚至已轉變為陰性。

為了避免防疫漏洞，該公司也讓其他寵物和雇員全部進行了病毒測試，所幸結果均為陰性，也沒有人出現身體不適的狀況。但為了保險起見，業者仍將2隻狗隔離後繼續派人照顧。根據《EtToday》報導，雖然報導並未提及是否會有「動物傳人」的疑慮，但世界各國目前仍未有相關證據顯示，動物亦會傳播新冠肺炎病毒，請民眾不必過度恐慌。

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(中時新聞網)