Google 宣布推出最新硬體產品 Pixel 4a 智慧型手機，並將於 9 月 10 日在台上市。此次 Pixel 4a 由 Google 台灣團隊一手研發打造，售價僅NT$ 11990 元。相對於Pixel 3a系列從NT$14500起跳（64GB）的價格，搭配128GB儲存空間的Pixel 4a更划算不少。即日起台灣消費者可在 Google 商店、台灣大哥大線上通路 myfone 購物與 momo 購物網站預購最新 Pixel 4a，10 月中之後也能在台灣大哥大實體門市購買。

此外，Google 同時也宣布將於今年秋季推出首度支援 5G 的 Pixel 系列智慧型手機 — Pixel 4a (5G) 及 Pixel 5，售價為新台幣 15,990 元起，讓使用者可在 5G 下享有更流 暢、多元的平台服務。

Google Pixel 4a搭載5.81吋螢幕、6GB RAM以及128GB ROM。採用高通Snapdragon 730處理器。主相機是 Dual-Pixel 技術的1220萬像素後置鏡頭，視野77度，具備具備自動對焦與 Dual Pixel 相位檢測技術，f/1.7，支援光學與電子影像穩定技術。前置鏡頭則是800萬畫素f/2.0。提供純粹黑一種顏色，支援實體nanoSIM與eSIM（功能是否開通要視電信商是否提供），具備3.5mm耳機孔，搭配USB Type-C連接埠，搭送18W充電器。

Google Pixel 4a擁有與 Pixel 4 同樣令人驚艷的相機體驗，並採用全新的挖孔式前置鏡頭設計，Pixel 4a 延續的 Pixel 4 各項相機功能，包括 HDR+ 和雙重曝光控制、肖像模式、絕佳鏡頭、夜視、天文攝影功能，以及融合式影像穩定器，而「社交分享」功能，讓使用者在拍攝完成後，可以一鍵點選直接與好友分享相片。

Pixel 4a 還具備 Titan M 安全防護晶片及「個人安全」應用程式，以企業級的安全防護，保護使用者的人身和資料安全，並配備 3140 mAh 容量電池，從早用到晚都無須充電。

全新 Pixel 4a 配有多元實用功能，包含獨家「錄音工具」，可與 Google 文件直接連結，自動將對話保存並轉錄為文字，即時與他人分享內容，更可自動分類、標籤保存內容，以便使用者搜尋資料(轉錄與搜尋功能目前僅支援英文)。此外，Pixel 4a 內建「即時字幕」功能，可即時產生影片和音訊內容的字幕(目前僅支援英文)，隨 著 Pixel 4a 推出，現在起在語音和視訊通話中也能夠自動產生即時字幕，讓使用者在不方便開聲音的狀況下也能與人通訊交流，而且這項新功能同步開放給 Pixel 2、3、 3a 和 4 的使用者。

Pixel 4a 亦提供其他多項實用服務，例如以中文語音指令對話，即可協助輕鬆完成大 小事的 Google 助理中文版，以及可即時傳送緊急通知的個人安全應用程式。另外 Pixel 4a 使用者將可免費試用 3 個月的 YouTube Premium 和 Google One 會員方案 ，享有更棒的視聽娛樂、遊戲和應用程式體驗，以及更大的雲端儲存空間。

Google 硬體副總裁彭昱鈞表示:「Google 台灣軟硬體團隊持續成長，並主導包含 Pixel 4a 等多項 Google 硬體產品的設計及研發，在全球產品策略中扮演重要角色。 今年雖因疫情關係全球供應鏈受到影響，Google 台灣團隊展現了優異的研發能力和 深厚的開發經驗，並與在美國的團隊緊密合作，隨時因應最新狀況不斷調整並優化流 程，也順利為全球帶來今年首個 Pixel 產品。」

Google 硬體產品核心理念圍繞著 AI、軟體、硬體，而台灣深厚的硬體研發實力，也 讓台灣扮演全球少數能將 AI、軟體、硬體三大領域完美整合發揮的要角，Google 台 灣團隊將持續發揮研發實力，透過打造更優質的硬體來推廣 Google AI 和軟體的使用 者體驗，幫助更多使用者享有更便利的生活方式。

(科技)