高雄市長補選投票日不到2周，民進黨高雄市長候選人陳其邁4日一大早無懼風雨，穿雨衣站在仁武區鳳仁路及澄觀路口向路過的民眾拜票，珍惜每一個與市民接觸、交流的機會，希望能夠在選前時刻，衝選票、拉高投票率。
陳其邁表示，如果投票率不高的話，選舉的結果就會跟預期有一點落差，所以不管下雨或是其他狀況，只要有時間就一定要趕快衝選票，像3日當天掃街就掃了4、5個小時，希望能夠把握每一分每一秒。
關於青年學生詢問國民黨候選人李眉蓁論文事件，陳其邁指出，李眉蓁說是同學間的資料，大家會比較好奇，那個同學到底是誰？包括論文、後面的註釋也都處處照抄，到底是怎麼來的，可能還要再多做解釋，實際的狀況還是當事人最清楚，大家也期待她能夠交代清楚；此外也希望能夠在政見上有多一點著墨。
記者問陳其邁，對於李眉蓁最新出的MV有柔性的訴求，跟之前盧秀燕競選廣告有些類似，其中有個橋段是被丟紙，好像影射被抹黑、攻擊有何看法？陳其邁表示不太清楚，但認為選舉的過程裡面MV應該還是要有接近自己的風格，會是比較恰當的做法，跟盧市長當時在選舉有點像，是不是找同一家公關公司，還是同一個劇本套用兩個人，可能李會比較清楚。
(中時 )
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