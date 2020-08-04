民進黨高雄市長候選人陳其邁穿雨衣站在高雄市仁武區鳳仁路及澄觀路口，向路過的民眾拜票，珍惜每一個與市民接觸、交流的機會。（林雅惠攝）

高雄市長補選投票日不到2周，民進黨高雄市長候選人陳其邁4日一大早無懼風雨，穿雨衣站在仁武區鳳仁路及澄觀路口向路過的民眾拜票，珍惜每一個與市民接觸、交流的機會，希望能夠在選前時刻，衝選票、拉高投票率。

陳其邁表示，如果投票率不高的話，選舉的結果就會跟預期有一點落差，所以不管下雨或是其他狀況，只要有時間就一定要趕快衝選票，像3日當天掃街就掃了4、5個小時，希望能夠把握每一分每一秒。

關於青年學生詢問國民黨候選人李眉蓁論文事件，陳其邁指出，李眉蓁說是同學間的資料，大家會比較好奇，那個同學到底是誰？包括論文、後面的註釋也都處處照抄，到底是怎麼來的，可能還要再多做解釋，實際的狀況還是當事人最清楚，大家也期待她能夠交代清楚；此外也希望能夠在政見上有多一點著墨。

記者問陳其邁，對於李眉蓁最新出的MV有柔性的訴求，跟之前盧秀燕競選廣告有些類似，其中有個橋段是被丟紙，好像影射被抹黑、攻擊有何看法？陳其邁表示不太清楚，但認為選舉的過程裡面MV應該還是要有接近自己的風格，會是比較恰當的做法，跟盧市長當時在選舉有點像，是不是找同一家公關公司，還是同一個劇本套用兩個人，可能李會比較清楚。

(中時 )