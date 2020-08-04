檢調最近大動作查辦跨黨派立委涉貪案件，國民黨也有兩名立委廖國棟、陳超明涉案遭聲押。國民黨主席江啟臣今天上午接受《POP撞新聞》訪問時表示，作為政黨要展現態度決心，相關提名要更嚴謹審慎，下次提名對於涉及這類案件的人，提名就要多加考慮，避免這樣的事在自己政黨再發生。

對於現在涉案人都辯稱這筆錢不是匯款而是政治獻金或是借貸，江啟臣表示，這說不通，因為政治獻金是在政治獻金專戶開了到選完關掉這段期間才能給，且每一條都要申報，怎麼用都要申報。現在案情的關鍵在於有無對價關係，為何在這時給錢，這種案子就是要徹查到底。

江啟臣強調「絕不護短」，該怎麼辦怎麼辦，國民黨的黨紀是如果貪污一審有罪就停權，二審有罪開除黨籍，但這次涉及兩位立委，且受到社會關注，國民黨決定展現決心，目前還在審訊中，「但是只要羈押就是停權」。

對於年輕網友稱讚時力很快就把涉案的黨主席徐永明給停權，反觀藍綠兩黨的處理。江啟臣表示，主要是因為時代力量是黨主席涉案，他們為了撤換他才把他停權，但國民黨涉案的兩個都是黨員，目前被聲押中，現在停權跟如果羈押之後被停權差別不大，他們都無法行使職權。

江啟臣也批時代力量，不能只是用嘴巴講，「這麼會自清怎麼犯這樣的錯，不是事後比你道德清高？」，政黨如果要務實，是要想怎麼不讓這樣的事情發生，不是斷尾求生，換掉主席，又維持清高，法律案本來就是要查清楚。

江啟臣也批評蔡英文總統才剛說「全面執政必定腐化的劇本不會發生」，結果就活生生上演了。對各個政黨都一樣，這種事重點在於怎麼防範發生，黨紀可以防範，但黨紀不是法律，還是要回到司法上該如何處理。

(中時 )