美國總統川普周一表示，如果微軟買下整個抖音，而非只買下該社群影片app的一小部分，事情會容易一些，否則抖音這個名字將分拆給兩家公司，他並建議微軟應該回饋美國財政部做為收購協議的一部分。

川普周一在白宮記者會上表示，收購抖音30%股權是複雜的事，應該全部買下，他並建議微軟執行長納德拉（Satya Nadella）可以繼續推進這項交易。

川普上周五揚言將全面禁止中國科技公司字節跳動旗下的熱門影片分享app抖音，但在與納德拉會談後已經改口，同意給予微軟45天期限展開收購抖音的協商。微軟已證實擬收購抖音的美國、加拿大、澳洲與紐西蘭的業務，也可能引進其他美國投資方。如果微軟未能在9月15日期限前敲定收購協議，美國政府將全面封鎖抖音。

這個川普總統規劃的交易型態，可能要比微軟周日所描述的交易更為昂貴。川普周一表示，收購抖音的部分付款應該繳納給美國財政部，好讓交易順利完成。他並用房東與房客的關係解釋其看法，稱沒訂下租約，房客什麼都沒有，所以他們付了所謂的「鑰匙錢」（key money）。美國應該獲得回饋或給付重金，因為沒有美國，他們什麼都沒有，至少應付給美國30%。

微軟迄今規模最大的收購案，是2016年以270億美元買下企業社群網路LinkedIn。中國私人企業字節跳動的投資人對抖音的估值為500億美元。

(時報資訊)