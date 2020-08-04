《國際經濟》東京核心物價上升 高於預期 09:432020/08/04 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京地區七月核心消費者物價指數(core CPI)按年率上升0.4%，優於市場預測的中位數+0.2%。 該核心CPI指數包括了石油產品價格，但排除波動性較高的生鮮食品價格。 東京地區整體CPI則較去年同期增加0.6%。 日本七月通膨率則為上漲0.6%，優於預期的0.3%。 (時報資訊) #東京 #CPI #地區 #七月 #國際經濟 也許您會感興趣 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 待遇大不同 砸重金綁台積電叛將 陸晶圓龍頭卻鬧員工荒 - 財經 狂爆了！巴菲特押這檔 一夜暴賺3千億 - 財經 周刊曝威力彩頭獎內幕！台新銀主管認了同事中獎 - 即時 黃金現貨飆天價後急跌 專家揭2大關鍵惹禍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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