東京地區七月核心消費者物價指數(core CPI)按年率上升0.4%，優於市場預測的中位數+0.2%。

該核心CPI指數包括了石油產品價格，但排除波動性較高的生鮮食品價格。

東京地區整體CPI則較去年同期增加0.6%。

日本七月通膨率則為上漲0.6%，優於預期的0.3%。

(時報資訊)