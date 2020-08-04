室內裝修匯僑設計(6754)將在8月25日掛牌上市，配合初次上市前辦理現金增資發行新股，對外公開承銷總共5100張，其中4080張採競價拍賣，競拍期間為8月5日起至8月7日止，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為35.43元,每標單最低1張，最高510張，以價高者優先得標，並於8月11日上午10點開標。

匯僑設計2019年度合併營收為42.2億元，稅後淨利為2.05億元，每股純益為3.67元，受惠於中國消費者支出回流為中國精品市場提供成長動能及台灣地區台商投資回流、都市更新與危老改建政策及銀髮健康產業發展下，兩岸建築裝修產業將可望呈現成長趨勢，此也將提供匯僑設計未來穩健的營運成長動能。

匯僑設計從事室內設計與裝修，專精於規劃並執行品牌形象概念化、室內空間設計、工程發包及傢俱生產。匯僑設計客戶包括國際精品品牌、購物中心、飯店、機場、企業與公共空間經營業者。匯僑設計以優異的設計能力及高品質的作品聞名於業界，經手知名案件包括台北101、Gucci、Dior與Cartier在中、港、台的精品零售店、Apple上海旗艦店、星巴克臻選上海烘焙工坊、台北文華東方酒店、Tesla台灣內湖營運總部、台積電廠房及松山文創園區等。

(時報資訊)