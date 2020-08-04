優格中含有瘦菌，是打造易瘦體質的關鍵。日本抗老醫學醫師日比野佐和子表示，她用運動加上睡前吃溫優格等方法，減掉15公斤且4年都沒復胖。

《早安健康》報導，根據美國華盛頓大學醫學院研究顯示，腸道裡面有益生菌跟壞菌，以及決定身材胖瘦的伺機菌，伺機菌當中最特別的是瘦菌，能阻斷游離脂肪酸進入脂肪細胞，改送到肌肉細胞消耗，避免肥胖。其中優格裡就有瘦菌，但瘦菌在冰涼狀態活性較低，因此用中強火微波加熱40秒到38度，能讓瘦菌活性達到最高，更能抑制脂肪囤積。

日本抗老醫學醫師日比野佐和子指出，她透過運動與睡前吃溫優格等方法，就算42歲了也能減去15公斤，且4年未復胖。醫師也建議，睡前兩小時吃溫優格，能幫助腸道乳動，早上排便更順。

但據華人健康網，千禧之愛健康基金會營養師邱詩涵指出，優格有整腸健胃的效果，但微波加熱容易加熱不均、有部分超過60度殺死活菌、口感不佳。且冰優格從口腔進到腸胃後，溫度差異已不大。因此溫優格是否能提升吸收還需要更多研究證明。

(中時新聞網)