川普同意後，原先將遭全面封殺的大陸社群影音平台「TikTok」得以出售給微軟，雖然規定TikTok母公司字節跳動必須要與微軟在45天內完成交易，且必須付給財政部一大筆錢。至於川普決策是否會影響TikTok在歐洲命運，諮詢商AgencyChina研究及策略經理諾里斯表示，目前TikTok在歐洲的問題還尚未搬上檯面，目前看起來母公司仍有信心在歐順利營運。

據美媒《CNBC》報導，微軟收購不僅TikTok在美業務，還包括加拿大、澳洲、紐西蘭，讓外界關切TikTok在歐洲營運。對此，諾里斯（Michael Norris）認為如果交易成功的話，微軟將營運TikTok在這4個國家的業務，而字節跳動（ByteDance）則營運其他上百國家，「同一產品在不同轄區下，由個別營運商經營，看起來是前所未見的；至於要採用何種模式符合規定、相關科技轉移、基礎設備以及管道等考量，將會使收購談判更複雜」。

報導指出，在川普考慮封殺TikTok後，也引起歐洲加深其關切，但並未表明要追隨川普腳步，一同禁用TikTok。英國政府發言人表示，英國一向確保營運公司採取是當措施，避免用戶個資遭不當使用或濫用，「在《一般資料保護規範》下，TikTok也必須遵我們的資料隱私規定」。

另外，為了與北京保持距離並確保在西方國家生存，自從香港國安法實施後，TikTok採取一系列行動，如宣布從香港退出、聘用美籍執行長、在全球各地設立分公司，上個月TikTok才剛宣布將聘用上萬名在美員工，並預計未來3年內從Google與臉書挖角更多重要執行長。

而據「太陽報」報導，為了讓TikTok走向國際化公司，字節跳動公司創辦人即將宣布，打算在倫敦設立TikTok總部，但也有可能選擇愛爾蘭都柏林或者新加坡。

(中時新聞網)