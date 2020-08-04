立法院9月新會期在望，交通部正在盤點觀光局升格的規劃細節，相關官員透後，升格後的觀光署將聚焦政策業務，還將另外成立兩個法人機構，一個是觀光版的「商研院」，以智庫形式培育人才、做產業研究；第二則是參考日韓經驗，組成專責國際行銷的法人，增加執行彈性，以利吸來更多國際客源。

依照2030年觀光政策白皮書，觀光局亟需增加預算及員額配置，據先前規劃，目標盼增加約五成人手，讓觀光署擁有約300人規模，預算編列上逐年增加10～20億經費。最新進度是交通部7月底剛辦過第一場諮詢小組會議，相關規劃可望在8月底的二次會更趨明朗。

據最新討論有兩大亮點，第一，觀光局升格後將成立具有法人身份、學術研究及培訓能量的「財團法人觀光研訓院」。官員舉例，就好比經濟部之於商研院、工研院一樣，交通部擬透過社團法人法，由交通部出錢成立此一智庫，並輔導它商轉獨立，承接各方計畫，幫民間或政府培訓觀光人才，並提供觀光署更精準的政策建議與趨勢觀察。

第二，官員說，將參考「日本國際觀光振興機構（JNTO）」、「韓國觀光公社（KTO）」模式，成立一個國際行銷的民間組織，與升格後的觀光署，官民攜手拓展台灣觀光的海外市場，由於是民間法人身份，因此行銷計畫與執行將有更大彈性，可望強化國際客來台的吸引力與國際能見度。

(工商 )