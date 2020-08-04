國稅局：虛報薪資案頻傳要小心 09:552020/08/04 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部北區國稅局表示，近年來常見到民眾檢舉部分公司虛報薪資所得，重要資料千萬不要隨意交付他人。 民眾於求職面試或領取薪資時，切勿將身分證及印章等重要資料隨意交付他人，並確實核對公司薪資所得印領清單或薪資表上金額與實際核發金額是否相符，勿在空白薪資表上簽名蓋章。 如果發現自己薪資被虛報時，可先行向扣繳單位查詢，經確認後有被虛報所得情事，可檢具證明文件，例如健保投保資料或實際領取所得資料等，向戶籍所在地之國稅局分局、稽徵所或服務處提出檢舉。 (工商 ) #薪資 #虛報 #國稅局 #薪資所得 #隨意 也許您會感興趣 財經熱門新聞 狂爆了！巴菲特押這檔 一夜暴賺3千億 - 財經 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 黃金現貨飆天價後急跌 專家揭2大關鍵惹禍 - 財經 工商社論》醫療體系經營虧損的警訊 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果iPhone 12傳分兩階段發表 2款6.1吋先登場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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