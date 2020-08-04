財政部北區國稅局表示，近年來常見到民眾檢舉部分公司虛報薪資所得，重要資料千萬不要隨意交付他人。

民眾於求職面試或領取薪資時，切勿將身分證及印章等重要資料隨意交付他人，並確實核對公司薪資所得印領清單或薪資表上金額與實際核發金額是否相符，勿在空白薪資表上簽名蓋章。

如果發現自己薪資被虛報時，可先行向扣繳單位查詢，經確認後有被虛報所得情事，可檢具證明文件，例如健保投保資料或實際領取所得資料等，向戶籍所在地之國稅局分局、稽徵所或服務處提出檢舉。

(工商 )