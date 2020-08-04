台新投信4日表示，全球熱錢效應下，全球金融市場普遍來到高檔位置，但市場震盤加大及影響資產收益的穩定性。台新投信指出，投資最重要的兩個目的：在景氣趨緩時資產能發揮抗跌力；反之，景氣繁榮時，資產能水漲船高。新興短期高收益債券因具短天期優勢，能以較低的波動度，創造較佳的風險調整後報酬，同時滿足投資人低波動、穩收二大訴求，發揮「隨漲抗跌」能力，為目前疫情風暴下最佳財富守護者，建議納入核心資產配置，降低投資組合風險。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，據Bloomberg統計，在2007/8/31~2008/12/31 Fed降息期間，新興短期高收益債券跌幅不到6％，雖略高於投資等級債券的4.5％，但較美國高收債跌幅25.47％明顯抗跌；另在2019/6/28~2020/3/20 Fed降息期間，新興短期高收益債券跌幅僅5.1％，明顯較美國高收債跌幅15.56％抗跌，也小於投資等級債跌幅6.54％。

尹晟龢指出，在景氣多頭Fed升息期間，新興短期高收益債券亦發揮跟漲能力。在2004/6/30~2006/6/29 Fed升息期間，新興短期高收益債券大漲14％以上，為投資等級債券漲幅5.58％的2倍以上；在2015/12/17~2018/12/20 Fed升息期間，新興短期高收益債券大漲11.62％，亦較投資等級債券漲幅9.92％為高。

尹晟龢指出，新興市場國家體質出現改善，相較於2008年金融海嘯及2013年6月前聯準會主席柏南克暗示縮減購債，新興市場的經常賬赤字減少，同時，新興市場槓桿程度遠低於成熟市場，支撐良好的債券品質。2020年1月中以來，全球負殖利率債券總額大增2兆美元，目前已高達13兆美元以上，尋求收益仍是王道，新興短期高收益債券目前有效殖利率近5％，吸引力大增。

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