新北市一間知名牙醫診所，傳出斯文牙醫師在更衣室偷裝針孔攝影機偷拍女助理，診所內5名女助理全部入鏡受害，警方事後已將針孔攝影機和容量近百G的偷拍影片全數查扣，涉案牙醫師遭移送新北地檢署偵辦。

據「三立」報導，此醜聞之所以曝光，是今年4月間一名診所內女助理，在更衣室換制服時，發發現衣架下方牆壁上附著一個黑色圓點，仔細一看，竟是一具超小型針孔攝影機，女助理嚇得花容失色，加上鏡頭對準腰部以下、膝蓋以上的位置，明顯想拍私密部位，因擔心影片外流，決定報警處理。

警方獲報後調查發現，一名男子多次利用上班前與下班後進入更衣室，經查該男子就是診所內的施姓牙醫師，施男到案後坦承犯行，供稱因為壓力太大才犯案。

據了解，今年40多歲的施姓牙醫師沒有女朋友，後來診所來了一名年輕貌美女助理，對她一見傾心，才會起歹念在診所更衣室偷裝針孔攝影機。警方已將針孔攝影機與偷拍影片全數查扣，並將施男移送新北地檢署偵辦。

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(中時新聞網)