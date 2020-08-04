資深女藝人羅霈穎下週（8月12日）即將過60歲生日，卻驚傳在家中死亡，讓人不勝唏噓。羅霈穎外型美豔，追求者眾，但曾拒絕嫁入豪門、堅持不婚；而她買房眼光精準，在上海、台灣擁有5房，身價超過2億元，不用靠男人，更稱：房子比「鮮肉」靠譜。

出道多年的羅霈穎，總是以身材、嗆辣言詞攻占娛樂版面，但說到買房，她可是非常精明的投資客。去年受訪時透露，擁有上海、台灣共5間房產，每月租金50萬，年收入高達600萬，身價更是破2億，她也不諱言說「男人會變，但房產不會」，腦筋非常清楚，房子比鮮肉靠譜！

羅霈穎去年接受《鏡週刊》專訪，暢談買房理財，她在上海新天地地鐵站附近，買了2間房產，一間自住、一間出租；另在浦東擁有一間80坪帶2個車位的「江景豪宅」。她說自己買下這間49樓豪宅時，上海浦東還是一片黃土工地，但以她在國外居住的經驗，「江邊的房子很稀有」，現在果然市值驚人。

羅霈穎更說她買房最重視的就是「Location（地段）」，擁有的5房不是在江邊就是在捷運樞紐，更自豪未來光賣一間房就夠養老了。

(中時新聞網)