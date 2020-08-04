鵜鶘前鋒錫安威廉森(Zion Williamson)對於復賽後的上場時間限制不太滿意，他回歸首戰對爵士只打了15分鐘，第2場鵜鶘被快艇痛宰，他的上場時間僅14分鐘。套用他本人的說法：「我正要開始流汗，正要進入狀況的時候，號角聲就會響起把我換下場。」

《紐約郵報》報導，威廉森先前請假13天去處理家中事務，他很乖沒有亂跑，因為他很想打球。威廉森說：「我是個競爭者，我想留在場上，每次我走下場，我的競爭心都還不想離場。這讓比賽沒那麼好玩了，但我說影響還不至於很大。」

其實鵜鶘能擠進復賽的22支球隊，多半還是沾了威廉森的光，聯盟知道他能帶來收視率。鵜鶘可能擔心他受傷，反而不想頻繁使用他，15分鐘通常是設定給傷癒球星的時間限制。

美媒ESPN的Brian Windhorst指出，威廉森顯然不是在最佳狀態，「就我看到的情況，鵜鶘不應該讓他打的。有人說威廉森的表現還不如去年夏季聯盟的時候。我不清楚其中是否另有隱情，但這是鵜鶘必須處理的，他是個有膝傷史的人。」

(中時新聞網)