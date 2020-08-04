原本漸平穩的新冠肺炎疫情，近來因傳出多起確診案例，疫情蠢蠢欲動，台中市府防疫工作上緊發條，市長盧秀燕4日在市政會議宣布啟動「戴口罩及實名制檢查專案」，針對電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV等中央宣示五大場所展開稽查，超前部署、加強戒備，捍衛市民健康，下午也將全面舉行稽查。

疫情升溫時，市政會議時出席官員全部戴口罩，在日前疫情趨緩時，解除戴口罩管制，但因應傳出多起新冠肺炎確診案例後，今日上午九時卅分舉行的市政會議，重新要求戴口罩，進入會議室也須先量測體溫，才能進入會場。

盧秀燕表示，從新冠炎六月七日中央大解封，全國民眾享受愉快安全，幾個個案如染疫的比利時工程師，回日本、泰國的民眾出現症狀，情勢非常緊張，防疫心情不能鬆懈，為城市安全與市民安全，防疫加強，防疫繩子要拉緊。

她說，尤其傳出向藥廠購買治療新冠肺炎有藥的藥被美國攔截，台灣採購希望落空，如果台灣暴發大規模疫情，恐沒有有效的藥可以醫治，所以針對電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV等中央宣示五大場所下午展開稽查。

盧秀燕強調，加強戒防疫工作加強查察專案下午啟動，查察行動在人多地方務必戴上口罩，保護自己保護別人。

她說，不排除還有第二波場域，現在民眾搭公車，市民都會戴上口罩，下午啟動專案工作，大家能配合，為了自己安全與別人安全，但心情不必過度沈重，生活照舊，吃喝玩樂照舊，只是有些人多的場域實聯制。

(中時 )