藝人羅霈穎（羅璧玲）失聯多日，3日晚間被發現陳屍在台北市八德路工作室，詳細死因還有待警方釐清。消息曝光後，引起外界譁然和不捨，據悉，羅霈穎生前有服用安眠藥的習慣，也有被神明提醒要戒酒，但她認為自己的命盤需要的睡眠很少，並不以為意。

羅霈穎個性海派直爽、交友廣闊，59歲常常跑夜店玩樂，體力相當過人，但她曾在節目上表示，自己有吃安眠藥的習慣，而她的工作室也有找到安眠藥袋，但死因目前尚需查證；不止如此，羅霈穎生前喜歡飲酒，曾被神明警告要遠離酒精調身體，連看中西醫時都被提醒要注意，但她不信邪，覺得自己的命盤裡並不需要太多睡眠的時間，就有充足的時間度過一天，不過，因為她睡前會吃安眠藥，有天半夜起床不小心摔跤，手臂和腳都骨折，不得不在床上休養，才開始過著早睡早起的生活，但她不習慣這樣的生活步調，直言：「根本不是人過的。」

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