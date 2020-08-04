自香港國安法上路以來，歐美多國紛紛表態反對並終止與港引渡協議，法國亦加入行列，於3日宣布終止對港引渡協議的批准程序。

法國外交部發言人表示，根據近來的發展，法國將不會進入對香港特別行政區引渡協議的批准階段，並稱香港國安法中斷了自1997年香港主權移交以來所承襲的秩序。

法國與香港的引渡條例簽署於2017年五月，但條約的批准程序自2019年五月以來便停留在原地，因此始終無法產生法律效力。

(工商 )