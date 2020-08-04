又一國跟進！法國終止批准對港引渡條例 10:122020/08/04 工商 呂佳恩、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自香港國安法上路以來，歐美多國紛紛表態反對並終止與港引渡協議，法國亦加入行列，於3日宣布終止對港引渡協議的批准程序。 法國外交部發言人表示，根據近來的發展，法國將不會進入對香港特別行政區引渡協議的批准階段，並稱香港國安法中斷了自1997年香港主權移交以來所承襲的秩序。 法國與香港的引渡條例簽署於2017年五月，但條約的批准程序自2019年五月以來便停留在原地，因此始終無法產生法律效力。 (工商 ) #法國 #終止 #引渡協議 #批准 #對港 也許您會感興趣 國際熱門新聞 踏華為後路？遭川普追殺後TikTok在歐命運 專家給答案了 - 國際 TikTok只是前菜 ？蓬佩奧：很快對更多陸軟體公司下手 - 國際 特斯拉會笑 紐西蘭嘗試無導線電力傳輸 - 國際 天真女孩11歲成殺人魔連殺2男孩 下體剝皮、腹部刻字手段兇殘 - 國際 遇到剋星 川普姪女曝：梅克爾遠比川普聰明 快把他逼瘋 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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