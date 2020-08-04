一名在公家機關上班的投資人，10年前陸續投入LED與貨櫃航運等相關股票，慘遭大套牢，帳上虧損也達百萬元以上；不過，他並未氣餒，從2019年押寶被動元件龍頭國巨後，目前已把歷年所有投資股票的虧損都賺回來，帳上還有豐厚利潤。

這名投資人分享他的經驗，國巨股從2018年7月創下1310元歷史天價後拉回，在2019年8月打落至227元回檔最低價後，逐漸止跌回穩，但在這之前，他分析營業員及媒體資訊所得，認為國巨股的基本面應已觸底，而且該股去年配息高達43餘元，股價在200餘元的股息殖利率高達16%以上，機會確實難得，因此大膽投入，在265元附近買了10張。

沒想到參與國巨除息後，不僅股息豐厚，該股還一路向上回彈，最高在今年2月勁彈至498元後才拉回整理，但他已在410元左右初步獲利了結，之後又伺機在380元附近逢低回補，並再參與今年的除息，總計兩年的配息，加上現股獲利了結的帳上紅利，利得已逾200萬元，讓他興奮不已。

他笑著分享投資心得表示，總算把多年來的悶氣，一次出清。他指出，投資的資金是賣古厝所得，所以更是大意不得，由於已年屆半百，他考量退休時，若能擁有2千萬元以上資產，下半輩子可望悠閒度日。現階段他仍押寶被動元件股票，看好的是併購題材，將使未來展望持續看俏。

(工商 )