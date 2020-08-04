有中國大陸的AI公司對蘋果（Apple）提出控訴，表示iPhone等產品所搭載的Siri涉嫌侵犯他們公司的發明專利，日前該公司已向上海高級人民法院提出訴訟，求償金額高達100億人民幣（折合新台幣約420億元）。

根據國外媒體《新浪財經》報導指出，上海智臻智能網絡科技股份有限公司，於8月3日向上海市高級人民法院提出訴訟，要求蘋果停止旗下語音助理Siri的侵權，其中包含停止使用、製造、銷售與上海智臻專利發明（版權編號為「ZL200410053749.9」）有關產品，並同時索償100億人民幣。

據悉，「ZL200410053749.9」於2004年提出申請，2009年獲得授權，是中國大陸「人機互動智能機器人」的基礎專利之一。在Siri進入中國大陸市場後，上海智臻智能早在2012年就對上海市第一中級人民法院提出訴訟，狀告蘋果涉嫌侵權。而蘋果也在同年對中國大陸國家知識產權局提出申請，請求宣告上海智臻智能專利無效，雙方也因此進入長達8年的訴訟。而近日專利複審委員會認定上海智臻智能專利有效，中國大陸最高法院也在6月28日維持這項決定，所以上海智臻智能決定於日前重啟對蘋果的侵權案訴訟流程。

而上海智臻智能持有專利有效的最大原因，莫過於就是2013年8月時，蘋果為Siri在美申請、編號為「12/987,982」的專利，經專利複審委員鑑定後，認為該份專利的部分內容，落入上海智臻智能「ZL200410053749.9」的保護範圍內。而上海智臻智能也曾使用此專利推出「小i機器人」，用於MSN與QQ等即時通訊軟體的輔助程式，上海智臻智能對外也強調，對蘋果的訴訟並非是專利蟑螂的行為。

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(中時新聞網)