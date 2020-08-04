勸敗魔人來啦～

台灣人過去飛日本像在走廚房，買家電、買美妝各種攻略通通有，有品質保證的「正日貨」不怕你買不到東西，就怕你買到沒錢！但最近受到疫情影響，許多人無法飛出國補貨，反而意外挖掘新管道！

台灣知名藥妝店康是美集結全球各大平價品牌，小從美妝、生活用品，大到保健食品、3C家電通通都有，就連日本人都在買的「巷仔內」激推好貨也沒放過喔！今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查康是美熱門品項排行，還有厲害的日本9大夯物，趕緊呷好道相報，揪團揪朋友一起買，我還不買爆嘛我！

1-保養美妝

SWEETS SWEETS棉花糖無暇氣墊粉餅

要說逛藥妝店，女孩們誰不是一走進店裡就直奔美妝區，日系、歐美、韓風想得到的都有，想要保養皮膚、想要妝點美美去約會，那怎麼能錯過美妝區。

而比起常見的知名大牌，日本人必推的巷仔內小眾品牌商品也有一派支持者，其中「SWEETS SWEETS」就是便宜好用、CP值高被大推的牌子，它的氣墊粉餅高貴金色外盒、小巧方便攜帶，外出隨時補妝不占空間，遮瑕不厚重。

2-盥洗用具

C-入浴劑系列

現代人工作壓力大、回到家也有生活和家人的壓力，只有洗澡的短短時間可以好好放鬆、放空釋放壓力，這時候就需要一款讓人洗了舒服、又能把一天的煩悶沖淡～

日本人重視泡澡，不只是可以放鬆，對身體也有益，因此即便空間狹小，家裡總有浴缸空間，也很在乎選用的入浴泡澡劑，日本品牌CHARLEY推出超可愛手繪風包裝設計，讓人一眼望去很容易被吸引，有草原隨著微風搖擺的悠閒、點點星空的夜晚寂靜。

3-醫美保養

HICEE®E-class愛喜活麗皙

近來人人想當網美，醫美保健品可說受到高度關注，其中這款人氣竄升的黑馬「愛喜活麗皙」維他命C，居然紅到有自己的一群忠實擁護粉絲，不只活力日本女星愛紗大力推薦，PTT網友討論度也極高，有許多食用心得的分享，看來日本製的吸引力還是不可小覷阿！

我們每天不能缺少維他命C，既然沒辦法自行合成，只能靠「吃」來補，身材保養靠運動、體內保養就靠愛喜了，且優點是一小包一小包裝，炎炎夏日外出隨身好攜帶、出門方便吃，整個人瞬間充滿元氣啦！

4-生活雜貨

ST雞仔牌部屋消臭力

凡走過必留下痕跡、凡吃東西必留味道，不論是食物殘餘臭味、衣櫥鞋櫃臭霉味、廚廁異味通通消滅！這款ST雞仔牌部屋消臭力除了日本人很愛，在PTT上也是討論度很高，極細小奈米級除臭分子，玫瑰香、花果香、木檀香各種任君挑選，管你多大多小空間都給你香到爆啦！

5-纖體減重

FINE JAPAN綠茶咖啡速纖飲

過去人家喝防彈咖啡減肥，現在要瘋綠茶咖啡瘦身，這款「FINE JAPAN綠茶咖啡速纖飲」顧名思義就是綠茶和咖啡的結合，綠茶內含兒茶素、綠原酸，讓身體可以輕鬆攝取，綠茶的茶香和咖啡的苦澀平衡融合，喝了不但不排斥，還可以達到纖體效果，不愛喝咖啡的人也可以嘗試喔～

6-零食飲料

甘樂ASOBON軟糖

懂逛美妝店的人絕不能放過零食區，特別是現在疫情期間不能出國，怎能不把國外零食買爆，而每次去日本都愛把零食塞爆行李箱的你們有福了！深受台灣人喜愛的「甘樂ASOBON軟糖」，每顆軟糖都是動物的形狀，別說人家小朋友口味，這麼可愛的軟糖就是欠吃啊，快去買一波吧～

7-醫材用品

KOKUBO耳塞-螺旋2599-A

你有失眠的困擾嗎？枕邊人打呼讓你睡不著嗎？這款「KOKUBO耳塞」材質親膚、柔軟舒適，不同於一般常見的耳塞式，它設計特殊的螺旋型，可以緊密貼合各種耳道，隔音效果又很好，是不少人出國必備的小物，平時游泳、讀書也可以用，討厭身旁雜音、淺眠人沒有它真的不行！

8-醫美用品

TUNEMAKERS 金縷梅

想買好物看網友推薦就對了！主打日本No.1原液保養，金縷梅針對肌膚問題像是毛孔粗大、出油嚴重、乾燥缺水、痘痘問題等量身改造，讓女孩們愛不釋手，看看那小而緊緻的毛孔和皮膚，上妝也更服貼，想知道白泡泡幼咪咪肌膚的感覺嗎？還不手刀飛奔康是美逛逛啊！

9-3C家電

sentient life-香氛機

夜晚伴著香氛入睡是多幸福的一件事，買不起無印良品沒關係，日本製超高CP值的「sentient life-香氛機」外型是經典無印白，高質感簡潔設計擺在床頭、客廳哪都美，瞬間擄獲不少妹子芳心，它還有兩段式LED燈、四段式定時噴香，可當作小夜燈使用，聞著喜歡、舒服的香味入眠，啊，人生享受～

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月04日至2020年07月02日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『康是美日本夯物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)