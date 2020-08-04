1.中鋼(2002)：砸20億設備更新，Q3轉盈有望，惟外資持續擴大賣超，今早僅小漲表態。

2.豐興(2015)：再調漲廢鋼、鋼筋盤價，股價續漲、收復季線。

3.大宇資(6111)：旗下正式授權遊戲「仙劍奇俠傳-宿命」近期正式上線，有望推升營運，今早股價收復80關、月線。

4.聯電(2303)：昨夜ADR大漲14.32%，激勵今早股價一度飆漲逾8%、達25.8元，惟逢高出現連續賣單，漲點直落至約3%。

5.世紀鋼(9958)：風電題材續吹，短均上揚，早盤股價一度彈升逾4%，追平前高96.9元。

6.大同(2371)：陷入經營權之爭，遭外資擴大賣超，3日失守15.5元淨值，今早多頭進場搶救拉抬股價一度升至15.05元、漲幅逾4%，惟空軍仍緊盯。

7.日馳(1526)：營運續強，今日法說登場，早盤多頭搶進，挾量強漲約6%。

8.旭暉應材(6698)：Q4拚轉盈，股價回檔幅度已深，今早上攻2%，拚返回50元脫離谷底。

9.台光電(2383)：看好業績面，投信連2日買超抵消外資出貨影響，早盤走高到181元。

10.欣興(3037)：Q3進入營運旺季，股價穩健向上來到65.7元，再創本波高點。

11.南電(8046)：今年每股淨利將挑戰5元，股價突破百元後多頭格局不變，今早強拉半根漲停板。

12.國揚(2505)：處分大南港土地獲利入帳，第2季擬配息1.5元，股價歡呼走高逾7%。

13.朋億(6613)：Q2獲利季增五成、Q3續攻，今早再跳空攻高，朝150元前進。

14.億豐(8464)：全球大擴廠為營運添翼，股價呈現V型反轉，上攻5%。

15.聚隆(1466)：防疫產品出貨增，Q3營運加分，今拉出第二根漲停後獲利了結賣壓漸出，漲幅收斂至約5%。

16.力麗(1444)：環保紗傳獲蘋果訂單，連拉2根漲停慶賀，衝上5個月高價。

17.彩晶(6116)：祭庫藏股，今起買回15萬張，在買盤簇擁下放量攻漲停。

18.長興(1717)：新冠抗體快篩試劑將量產，激勵開盤跳空鎖漲停，委買張數高掛逾3萬張。

19.台康生技(6589)：傳將成新冠疫苗供應商，今拉出第二根漲停，登1個月高。

20.系微(6231)：6日受邀法說，早盤吸引買盤卡位，股價勁彈5%，重返五日線。

21.緯創(3231)：印度擴大招工，預期本季新iPhone機款組裝業務就將上線，早盤走揚漲近2%。

22.信驊(5274)：第2季獲利創單季新高，7月營收年增5成，股價強漲逾2.5%。

23.精元(2387)：蘋果題材飄香，買方墊高，晨盤上漲逾3.5%，再寫波段新高點。

24.圓剛(2417)：外資回頭力挺，宅經濟題材重燃漲風，早盤挾量上揚逾4.5%。

25.迅杰(6243)：PC供應鏈出貨暢旺，營運拚步步揚，股價衝漲觸及漲停價，登上短波高價。

(時報資訊)