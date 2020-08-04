周一日本橡膠期貨觸及近兩個月高點，受製造業活動數據顯示亞洲經濟有所改善，亦抵消新冠肺炎所帶來的打擊，市場買氣增溫，推助膠價上漲，終場TOCOM-指標1月期貨漲2.1%，報每公斤167日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨漲逾4.3%，報每公斤162.3美元，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲0.2%，收於每噸10860元人民幣。(商品行情網)

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