中國人工智慧（AI）公司、亦有「小i機器人」之稱的上海智臻智能網絡科技，已經對美國蘋果公司提起告訴，指控蘋果侵犯專利權。

該中國公司在社群媒體上發文表示，將向蘋果要求100億元人民幣（14億美元）損害賠償金，並要求蘋果停止「製造、使用、承諾銷售、銷售及進口」侵害專利權的產品。

小i機器人在本案中指控蘋果語音識別技術Siri，侵犯該公司在2004年申請、並於2009年取得授權的一項專利。

蘋果對此發布聲明，強調Siri未含有侵犯該中國企業專利的技術與功能，並主張小i機器人持有之專利與遊戲和即時通功能有關。蘋果並表示，由中國最高人民法院認證的獨立鑑定機構，已經做出蘋果並未侵犯小i機器人專利技術的結論。

蘋果與上海智臻智能公司之間的專利爭訟已經持續近10年，該中國企業在2012年第一次狀告蘋果侵犯語音辨識專利技術。

(時報資訊)