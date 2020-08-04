總統府秘書長蘇嘉全因為姪子蘇震清委員收賄介入SOGO案，宣布個人因素主動向總統蔡英文請辭。對此，資深媒體人周玉蔻表示，民進黨的腐敗危機還不只這一個案件，還有寶佳案和某黨政高層可能涉及某電視台買賣回扣案相關案件等弊案都還未爆出。

周玉蔻在政論節目《辣新聞》上表示，她不認為炸彈就此結束，還有金融集團和媒體交易等的案子在市場上有清楚傳言，也就是說，民進黨所涉及的蔡英文在全代會所說的「不可以腐敗的這一些危機」還在繼續進行當中，人民還是要繼續監督。

周玉蔻所謂的炸彈，網路媒體《放言》報導，除了寶佳案，民進黨內還有一名黨政高層涉及和某電視台買賣回扣案。首先，寶佳案一事就要扯到捲入遠航案的第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌。

據《中國時報》報導，廖燦昌在金融圈是一個充滿爭議的人，2017年11月於合庫董座任內，因合庫涉入慶富詐貸案而遭到撤換，後轉任寶佳集團顧問，寶佳很快就獲得合庫48億元貸款，遭到外界非議。最終，廖燦昌因遠航案遭起訴，成為我國公股銀行董座任內第一案，也等於是對行政院長蘇貞昌的能力狠敲一記重錘。

據《住展雜誌》報導，2019年北台灣前十大推案金額，寶佳為第一名。但雖然建案推得多，可是是非也多。《天下雜誌》調查報導，因為寶佳建案多、又建設求快衍生出許多住房品質糾紛，造成許多屋主對寶佳品牌不信任，交屋前都會找專業驗屋公司來保障自身權益。還有驗屋業者表示，寶佳的建設公司也會委託他們抓漏，避免再引起糾紛。

《天下雜誌》更指出，寶佳近來更是積極進軍金融市場，「他們的目標，就是吳東亮的台新金控」。《放言》報導，寶佳集團從2016年就收購中信金、玉山金、台新金、永豐金等金融股，「其中，在台新金與永豐金持股數擁有問鼎董事席次的實力」。據《工商時報》披露，寶佳本想參與永豐金控今年5月董事改選，但在各界關注下最終退出。

至於新光金，《新新聞》指出，吳東亮知悉寶佳集團的企圖，在護盤策略運用得宜和寶佳錯估局勢下，最終讓寶佳無法如願取得台新金的董事席次。《放言》報導，寶佳在台金新爭奪董事失利後，大幅出股票致使台新金受現賣壓，遭外界痛批，「它的作法與禿鷹差異不大！」為何寶佳能如此高調進軍金融產業，綜合媒體報導，寶佳和地方首長、政商關係不錯，藍綠通吃。

其次，《放言》引用知情人士消息披露，有一名「黨政高層」似乎涉及某電視台買賣回扣案相關案件，開價金額高達達20億之多。

(中時新聞網)