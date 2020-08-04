比利時工程師5月入境，經過80幾天才被檢測確診，國民黨主席江啟臣今天表示，現在必須耗費人力物力追查感染源，另一方面受感染者還要再追查接觸者，與治療受感染者，這些醫療量能不如在預防端做好控管，因此他呼籲應該做入境全面檢測。

江啟臣表示，全球新冠肺炎的疫情未見趨緩，疫情指揮中心應該正視目前入境檢測量能不足的問題，把病毒阻絕於境外，盡可能避免無症狀「隱形傳染」，才能夠降低再次爆發第二波流行的風險。

江啟臣指出，比利時工程師5月入境，經過80幾天才被檢測確診，我們必須耗費人力物力追查感染源，另一方面受感染者還要再追查接觸者，與治療受感染者，這些醫療量能不如在預防端做好控管。

江啟臣認為，入境檢測不僅能讓民眾安心，也是許多專家學者的建議，在台灣疫情稍微和緩的的此刻，強化預防落實「居家檢疫」並且「入境檢測」才能避免第二波疫情的衝擊。

(中時 )