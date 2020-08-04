高雄市左營區於7月30日發生一起網路口角砍人案鉤出案外案，據悉，陳女持西瓜刀當街砍傷蕭女，並在31日凌晨偕男友至警局投案。怎料，兩人步出警局時卻被3車包夾，被不明人士強行擄走。8月2日，蕭姓主嫌主動到案說明並由律師陪同，一切方才水落石出。

據了解，7月30日高雄左營發生的當街砍人案，起因為陳女與蕭女於網路上認識，但因為起了口角，陳女便持西瓜刀當街大砍蕭女；隨後陳女坐上小客車逃逸，蕭女送榮總醫治並無大礙。警方透過監視器車追人積極辦案，而陳女於7月31日凌晨在曾姓男友陪同下向警方投案。

怎知，2人做完筆錄離開分局時，突然被3輛車包夾攔下，車內歹徒持球棒痛毆曾男後，將他塞進後車廂，陳女則被押進另部汽車後載離現場。警接獲辦案後迅速啟動攔截圍捕機制，並過濾監視器逮人；也火速在31日下午尋獲被擄走的陳女及其男友，2人並無生命危險，也火速逮捕多位擄人共犯；而2日下午，涉嫌擄人的蕭姓主嫌偕同律師，自行到案說明案情。

警調查後了解，這起當街砍人案外案起因為，蕭男不滿心愛的妹妹被朋友砍傷，氣不過便撂兄弟一起報復。而全案待嫌疑人全數到案後依聚眾鬥毆等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並建請檢方聲請羈押。

(中時新聞網)