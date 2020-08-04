國民黨台北市議員游淑慧稍早貼出一張與網友對話的截圖，並表示「這陣子來自綠營支持者或網軍這樣的羞辱，不計其數」。(擷取自游淑慧臉書)

國民黨台北市議員游淑慧稍早在臉書貼出一張與網友對話的截圖，並表示「這陣子來自綠營支持者或網軍這樣的羞辱，不計其數」。許多網友也紛紛回文打氣替游淑慧打氣，並表示「堅持做對的事！不必理會那些五四三」、「兩標黨的支持者一定多重標準，跟他們在意就輸了」。

從游淑慧貼出的截圖看出，有名網友在7月21日傳訊息給她，並寫道「國民黨的新三寶 你是大寶還是二寶還是三寶」，游淑慧稍早則回應表示，「現在你覺得誰才是寶，誰是國賊？」游淑慧將此私訊截圖貼在臉書上，並表示這陣子來自綠營支持者或網軍這樣的羞辱，不計其數。「哪裡的政治不貪腐？誰拿錢與我何干？」她說只是誰對誰錯，神心中有本帳。行公義，好憐憫，存謙卑的心，與神同行。

網友也紛紛替游淑慧打氣，並表示「堅持做對的事！不必理會那些五四三」、「兩標黨的支持者一定多重標準，跟他們在意就輸了」、「公道自在人心」、「淑慧議員是國民黨珍貴的寶貝」、「你是我們心中的寶」、「綠腦神邏輯聽聽就好！勿忘初心，繼續為是非正義發聲」、「妳打到重點了，才會讓他們跳腳」、「盡職責努力監督，大公無私無畏懼的精神舉發弊案，勇者無敵，請繼續為捍衛正義堅持到底」、「公眾人物本來就要經得起檢驗！貪腐會使國家腐敗」、「揭弊要有道德及勇氣」。

(中時新聞網)