印度政府試圖阻止中國產品的進入，目前考慮針對繞道東南亞國家的中國產品採取措施，防止東南亞貿易夥伴將中國產品轉運往印度。

據了解，這些進口產品的附加價值通常很低，印度政府打算對東南亞洲國家的產品在進口港口進行更頻繁檢查，提高進口產品品質標準，數量上加以限制，要求更嚴格的資訊揭露，印度相關官員對路透表示。

針對的進口產品主要是賤金屬、筆電和手機的零組件、家具、皮革產品、玩具、橡膠、紡織品、空調和電視機等。

印度製造業資訊協會執行長保羅(George Paul)表示，印度的東協自由貿易協定在很多方面都沒得到好結果，特別在電子產品領域，很多產品是繞道東協國家來到印度。

新措施預計將影響到馬來西亞、泰國、越南和新加坡東協國家，這些國家與印度簽有自由貿易協定(FTA)。印度官員表示，提高關稅的效果有限，現在是要提高產品品質標準，並確保來自FTA的產品是根植於這些國家，所以海關會更警覺。

印度政府也正在討論從上述國家進口的產品，其附加價值必須從現行的20~40%再往上提升。

中國是印度第二大貿易夥伴，在截至2019年3月財年中，印度對中國貿易逆差為535.7億美元。

(時報資訊)