近日有民眾反映澎湖民宿參加安心旅遊自由行補助，卻惡意調漲房價一事，交通部觀光局表示，已函請澎湖縣政府依法查處，若參與業者確有哄抬房價情形，縣市政府可取消其補助資格、或續依消保法規定辦理。

觀光局指出，7月1日活動開跑時，即函請各縣市政府向參加「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」的旅宿業者宣導，勿因參與活動而調高房價，並請縣市政府不定期就業者之房價進行蒐集查察，以維護旅客權益。

觀光局說明，針對參與安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動的旅宿業者，已在活動要點規定、QA及相關場合，屢次強調業者應注意將住宿房價資訊充分揭露，勿因補助而調高房價，以避免旅客抱怨及影響其選擇入住意願。

觀光局表示，政府辦理國旅補助為扶植國內觀光產業、共同振興觀光，並提升自身軟硬體品質以吸引旅客重遊。原則尊重旅宿業者經營模式及市場供需考量，而有淡旺季價格差異，但不得僅因國旅補助即抬高價格。

觀光局指出，已函請澎湖縣政府依法查處、加強查核轄內旅宿業者請領補助情形，並再次呼籲參加業者勿因補助調漲房價。若參與安心旅遊業者確有哄抬房價情形，縣市政府可取消其補助資格、或續依消保法規定辦理，以免影響業者形象及本活動規畫用意。

(時報資訊)