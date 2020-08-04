憂產量欠收，拉抬周一紐約棉花期貨上漲；因棉花主要產區炎熱乾燥天氣，使投資者擔心作物生長狀況不佳而欠收，拉抬美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨上漲1.23美分，漲1.97%，收盤每磅63.53美分；而12月棉花期貨漲1.21美分，漲1.93%，報每磅63.87美分。

中國鄭州商品期貨9月期棉結算價收報每公噸12060元人民幣，較前一日上漲50元人民幣；庫存方面，截至7月31日，ICE登記庫存6828包，較前一日減少217包。(商品行情網)

(時報資訊)