在經濟解封後，歐元區製造業重返擴張，以及投資人看好美國仍將推出新一輪新冠疫情紓困方案，由汽車、礦業與建築材料股領軍，周一歐洲股市全面勁揚。

中國、英國、美國的製造業數據同步告捷，亦為歐股帶來上漲動能。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲2.05%，為363.64點，汽車股飆漲3.8%，表現最亮眼。

財經數據服務公司IHS Markit公布，歐元區7月製造業採購經理人指數（PMI）終值為51.8，優於初值51.1與6月終值47.4，為2019年初以來首度升破50榮枯分界點。

IHS Markit表示，在需求激升帶動下，歐元區製造業生產創下逾兩年來最強勁的增長，而新訂單成長超越生產增長，意味著8月份的產出將進一步擴大。

歐洲最大銀行匯豐控股收跌2.9%，該公司表示，受新冠肺炎疫情重創，其上半年稅前獲利較去年同期暴跌65%，並就持續攀升的壞帳費用與跌跌不休的核心資本比率發出警告。

德國股市收漲2.7%，漲幅領先，該國7月製造業活動為19個月來首度重返擴張，為該產業的持續復甦帶來吉兆。

英國富時100指數升2.29%，收在約6032點。法國CAC 40指數漲1.93%，約為4875點。義大利富時MIB指數漲1.51%，收在約為19379點。西班牙IBEX 35指數漲1.42%，收在約6975點。

(時報資訊)