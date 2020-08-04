大同公佈自結6月每股虧損0.07元，今(4)日市場盛傳2家金融機構要求大戶融資補倉近8億元，早盤獲買盤敲進，上漲0.20元而以14.60元開出，最高曾達15.05元，終止連續3天股價跌停，目前股價呈現上漲走勢。

大同經營權爭奪戰進入延長戰，外資預期短期無解，7月20日起賣超，尤其7月31日大同市場派發聲明提到MSCI預計8月中旬調整成分股，將替剃除大同，引發市場恐慌，連續11天合計賣超逾8.08萬張，7月31日賣超31,139張，3日單日大賣44,445張最多，致使大同連續3天拉出跌停。

大同昨日被證交所列為警示股，也公布自結6月合併營收27.47億元，稅前虧損4.76億元，本期淨損4.87億元，每股虧損0.07元。

今日市場盛傳大同股價重挫，大戶融資抵押品恐難保維持率，已有1家券商7月31日發出斷頭存證信函，要求8月3日中午12點補倉，補足抵押擔保品差額，否則股票將斷頭。另一家金融機構也計畫今日發出質押股票斷頭存證信函，必須在限期內，必須補足質押差額，大戶必須補足2家金融機構近8億元差額。據了解，大同大戶可能獲得金援撐盤，讓今日股價不再下跌，減輕補倉金額壓力。

(工商 )