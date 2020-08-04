新台幣兌美元匯價，今（8/4）日跟著台股開高走高，早盤一度大幅升值1.71角，暫報29.36元，完全無視央行近期力拚守住29.5元阻力。

周一新台幣兌美元匯率係貶值收市，報29.531元。央行雖力拚不升破29.5元關卡，但市場看多情緒高燒不退，周二新台幣在台北外匯經紀公司的交易，甫開市係小幅升值0.1分，暫報29.53元，惟這也是今日的最低匯價。

之後，新台幣即一路走升，早盤最高匯率一度來到29.36元，係大幅升值1。71角，迄上午10：00的匯價仍暫報29.395元，依然大升1.36角。

據了解，央行力守29.5元關卡，不排除係考量下半年的台商出口競爭力，及爭取海外訂單的能量，因此這關卡短期不可能輕易退讓。

不過，美國經濟衰退超乎想像，Fed（聯準會）將持續大灑錢搶救經濟，並維持短期聯邦基金利率在歷史低水位，因此美元長期看跌趨勢未變，或係新台幣短中期的升值趨勢，仍普被看俏主因。

(工商 )