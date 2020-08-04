世界NGO日感謝台中市長盧秀燕及市府團隊，為台灣、台中的非政府組織和公民社會所做的努力與支持。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

盧金足／台中報導

世界NGO日榮譽勳章頒獎名單揭曉，台中市長盧秀燕推動公民社會與非政府組織的傑出表現，成為東亞國家中首位獲頒「2020世界NGO日榮譽勳章」的市長。

社會局說，盧秀燕上任後建立當地與國際非政府組織的據點及平台，鼓勵非政府組織參加各種國際交流計畫，促進外交，盧秀燕感謝市府團隊奉獻，也歸功於許多非政府組織參與市政工作，盼持續合作，打造幸福台中。

世界NGO日創辦人Marcis Liors Skadmanis表示，1980年以來，台灣的非政府組織蓬勃發展，台中市有3900多個非政府組織，這些組織在台中市提供服務，扮演重要角色。

盧秀燕以相同理念，繼續推動非政府組織工作事務，世界NGO日根據盧秀燕重要工作和成就，頒發「2020世界NGO日榮譽勳章」。

Marcis Liors Skadmanis指出，在盧秀燕領導下，市府已建立當地與國際非政府組織據點及平台，例如，今年2月在台中舉辦的第31屆台灣燈會，動員大約5000名當地與國際志工，市府鼓勵非政府組織參加各種國際交流計畫，促進外交。

世界NGO日感謝盧秀燕及市府團隊，為台灣、台中的非政府組織和公民社會所做的努力與支持。

市府表示，2010年波羅的海非政府組織論壇上，12個成員國正式承認世界NGO日；2014年2月27日，歐盟、北歐理事會、聯合國、聯合國教科文組織、數百個非政府組織及國際領袖齊聚芬蘭，共同見證慶祝國際NGO日成立。

從2020年開始，為表彰在公民社會和非營利部門工作中發揮重要角色，或讓民眾認識世界NGO日的市長和非政府組織領導人，世界NGO日決定在每年NGO日（2月27日）頒予榮譽勳章，今年頒發兩座市長獎及一座個人獎，因疫情關係待英國解除封鎖，榮譽勳章近日抵台灣頒予盧秀燕。

(中時 )