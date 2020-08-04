輕鬆一下......

如果家裡第四台曾經轉到電影台，可能都看過重播上百次的"唐伯虎點秋香"，沒錯! 就是周星馳及鞏俐主演的那部。

戲當然是改編的，但是戲拍的還是蠻經典的，伴過無數五、六、七年級生的童年。唐寅確有其人，也文采過人，我們先回味一下他與對穿腸的對句之爭:

對穿祥：「一鄉二里共三夫子，不識四書五經六義，竟敢教七八九子，十分大膽」

唐伯虎：「十室九貧，湊得八兩七錢六分五毫四厘，尚且三心二意，一等下流」

對穿祥：「畫圖裡，龍不吟，虎不嘯，小小書僮可笑可笑」

唐伯虎：「棋盤內，車無輪，馬無韁，叫聲將軍提防提防」

對穿祥：「鶯鶯燕燕翠翠紅紅處處融融洽洽」

唐伯虎：「雨雨風風花花葉葉年年暮暮朝朝」

對穿祥：「十口心思，思君思國思社稷」

唐伯虎：「八目尚賞，賞花賞月賞秋香」

有沒有感覺畫面都回來了? 哈哈~

唐伯虎曾寫了一篇文章叫: "桃花庵"，桃花庵是唐寅住的地方，所以算是他笑看人生，怡然自得的總結，大家也許不太清楚這篇文章，但裡面最後有四句話，大家應該都聽到會背了。

" 別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿，不見五陵豪傑墓，無花無酒鋤作田。"

尤其是前二句話，在上百遍的電影重播中算是靈魂之句。

但這跟Tesla有什麼關係?

話說今年Covid-19流行病是個大災難，全世界經濟大受打擊，美國剛公告的Q2 GDP還是-32.9%的歷史最大衰退，恐怕大部份國家都難逃單季負成長的衝擊，連台灣防疫這麼成功，Q2也是負成長，全球車巿也呈現大幅衰退，美國4月份的汽車銷量YOY呈現-45%的懸崖式滑落，可是在這樣的環境裡，電動車大廠Tesla的股價從3月到7月底，卻是由350元漲到1794元，大漲4.1倍!! 雖然Tesla一年只賣三、四十萬輛電動車，但巿值高達2772億美元，已是全球最大市值的汽車股，勝過一年賣一千萬輛的Toyota巿值約1850億美元。

Tesla 到底在漲什麼? 其實巿場也說不清楚，只知道要投資能帶給大家夢想的Musk，只知道所有ETF跟基金都一定要持有這樣股票，只知道不管全球車巿如何，Tesla都在高度成長......

Tesla今年股價的漲勢驚人，一堆只看基本面的分析師完全跌破眼鏡，EPS再怎麼估也估不出股價可以到1794元!

那怎麼辦呢? 只好不斷調高EPS預估值，不斷調高評價PE.....

這在投資上叫做"戴維斯雙擊" ，用白話文來解釋一下，當一家公司的EPS被上修時，PE比也會被上修，因為有成長性，比如台積電假設原來估計EPS是18元，目標價是PE 20倍，也就是目標價會是18X20=360元；若有一天，巿場覺得台積電成長性變好，估計的EPS由18元上修到20元時，目標價不會是 20X20=400元，而會給他更高的PE，比如給25倍，所以目標價會變成20X25=500元，會有更大的變動空間，預估EPS由18元=> 20元，幅度是11%；目標價由360元=>500元，幅度是38%，EPS及PE雙雙獲得提升，這就是戴維斯雙擊的威力，描述的是一種巿場心理的變化。

知名投資銀行Morgan Stanley的分析師週三出了一個驚人的報告:

調高Tesla樂觀版目標價到2500元，但是把評等定為 "Underweight" ，這個評等其實就是"賣出"的意思。

這是什麼概念? 用具體例子來說，比如船長分析後說 : 台股現在13000點，樂觀來看有可能會漲到25000點，但是建議空手或者放空。

各位有沒有突然覺得這位分析師被唐伯虎上身了?別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿，既然看2500元，怎麼會給了一個"Underweight"的評等（目前股價約1400-1500美元）。

如此的矛盾，"目標價"跟"賣出評等"二者之中一定有一個是錯的，如果你是一位國際大投行的知名分析師，全世界都在看你的報告來決定買賣，身價年薪數百萬美元以上，當你看錯時，你覺得要不要認錯? 答案肯定是不要認，因為要是認了錯，以後喊進的股票還有誰會信，對吧? 身價越高，一字就越不止千金。

所以叫賣出就一直要是賣出的評等，不能自毀信譽，500元都沒叫買進了，現在1500元怎麼改口呢? 但是可以來個萬全之計，就說 "如果樂觀來看，目標價2500元" ，一句話把各種情境全包了，叫你Tesla再猛漲一千元也逃不出我如來佛的五指山範圍，基本上這份報告讓人看到無極限的智慧，船長是還沒有看穿，有人說Musk太瘋狂，但這位大摩的分析師好像更讓人看不穿，這就是跟大家分享的唐伯虎與Tesla的故事，這樣是不是也像極了愛情呢? 哈哈~

美國汽車月銷售YOY(圖文/船長授權提供)

圖文/船長授權提供

圖文/船長授權提供

巿場分析師持續的上修Tesla本季、下季及明年的預估值，隨著時間越調越高(圖文/船長授權提供)

本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)