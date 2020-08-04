魔術黑人前鋒艾薩克沒有穿著「黑人的命也是命」的平權上衣，也沒有與其他球員一起下跪抗議，這樣的舉動讓他的「1號」球衣銷售量瞬間暴增，甚至直追詹姆斯，成為目前最搶手的球衣。

艾薩克解釋自己是因為自己信仰(基督教)而拒絕下跪抗議，下跪和穿T卹與黑人的權益沒有直接聯繫，種族主義並不是困擾我們社會唯一的一件事，還有很多其他事情可做，我們需要將注意力從膚色上移開。

據了解，艾薩克是一名牧師，他曾為因疫情停課的孩子們、受颶風災害的災民捐錢捐物資，是一位非常有愛心的球員。

艾薩克的隊友武切維奇說，每個人都有自己的理念，我們尊重他的決定和立場。魔術教頭克莉福德表示，下跪與否和是否穿印字衣服是他個人的權利，沒有人能夠替他決定。

艾薩克堅持心中理念的舉動，讓他在NBA Store官網的球衣銷售狂賣，只剩下最小的S碼，總銷售量直逼詹姆斯。

(中時 )