以色列軍方罕見坦承，就在激進組織沿著以敘邊境的戈蘭高地（Golan Heights）意圖發動爆炸攻擊，但被以方發現遏阻後24小時，周一晚隨即出動噴射戰機，轟炸了敘利亞境內的好幾個目標。

據BBC新聞網和《華盛頓郵報》（Washington Post）4日報導，以色列軍方說，這些轟炸目標包括敘軍的瞭望站、情蒐系統，防空砲與指揮管制中心。

(中時新聞網)