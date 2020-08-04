想都別想 激進份子意圖攻擊未成 以爆轟敘利亞目標痛懲 10:242020/08/04 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以色列軍方罕見坦承，就在激進組織沿著以敘邊境的戈蘭高地（Golan Heights）意圖發動爆炸攻擊，但被以方發現遏阻後24小時，周一晚隨即出動噴射戰機，轟炸了敘利亞境內的好幾個目標。 據BBC新聞網和《華盛頓郵報》（Washington Post）4日報導，以色列軍方說，這些轟炸目標包括敘軍的瞭望站、情蒐系統，防空砲與指揮管制中心。 (中時新聞網) #以色列 #敘利亞 #轟炸 #戰機 #報復 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 普丁宣布購買76架 Su-57匿蹤空優戰機 - 軍事 塞爾維亞購買陸製「凱山3型」防空飛彈 - 軍事 殲-20總師證實設計受美啟發 指威龍比F-31更適合上航母 - 軍事 俄羅斯MD-160地效飛行器 最後一趟旅程 - 軍事 雷州半島演習是為奪東沙群島？張競：謠言三手傳播 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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