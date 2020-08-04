今天上任的總統府祕書長李大維上午前往台北賓館弔唁前總統李登輝，對於如何協調32位治喪大員，李大維說，下午會舉行業務會報，屆時會有更多資訊。

李大維說，今天是他就任總統府祕書長第一天，就來到台北賓館這個他非常熟悉的地方勉懷李前總統，在個人生涯中，李前總統對他而言是貴人，在1997年時他獲李前總統提拔出任新聞局長，之後又回到外交部擔任政務次長，當時他還未滿50歲。

李大維表示，李前總統大膽起用一個不到50歲的人出任政務官，說實話 其胸襟氣勢讓他非常感動，李大維說，他還有太多要學習的東西，李前總統給他這個機會，讓他從事務官變成政務官，可以長期學習，到今天還在繼續為國貢獻，對李前總統他充滿感念之心。

此外，朝野多位立委上午也前往台北賓館向李前總統致意，民進黨立委王美惠拿著民國92年的中國時報，含淚回憶李前總統為她授旗，民眾黨立委賴香伶也代表民眾黨團感謝李前總統對民主的貢獻。

(中時 )