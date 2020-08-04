台灣半導體產業迎來順風，不僅全球晶圓代工龍頭台積電在國際大廠間大放異彩，本土晶圓代工廠二哥聯電也獲得外資青睞，聯電ADR股價周一(3日)美股收盤大漲14%，聯電周二開盤持續漲勢，盤中股價一度來到25.8元、創下16年來新高。

聯電連日來強漲，終於迎來12年大解套潮。聯電周二股價開盤大漲1.4元，盤中高點來到25.8元、大漲2元或8.4%，創2004年6月以來高點紀錄，目前漲幅收斂，股價上漲0.65元或2.73%、暫報24.45元。高盛證券看好聯電報酬導向策略、28奈米製程成長動能，將聯電股票評價調升評等為「買進」，目標價喊到32元，成為目前外資最高價。

市場傳聞，8吋晶圓產能吃緊，聯電、台積電轉投資的世界先進獲得外資青睞，聯電更是在近期屢創10多年來高點。根據聯電上周發說會公布Q2財報顯示，H1合併營收為866.54億元、年增26.2％，Q2業績季增5％，營業利率季增71％，歸屬母公司淨利為66.8億元，每股純益0.55元。

聯電表示，當前市場對於晶片需求強勁，上半年對28奈米製程設計定案較前一年度明顯增加，展望Q3，將有更多產品運用在4G、5G智慧型手機，讓28奈米在市場上擁有的客戶多元化。

(中時新聞網)