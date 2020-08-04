台灣尚未完全脫離第二波新冠疫情的威脅，外商銀行觀察台灣的經濟走勢卻已呈現超前部署，新加坡星展銀行今（4）日上調台灣今（2020）年GDP成長預估1個百分點，從第二季的估值 -1.0％調整到0％。即，星展銀行已認同，台灣在疫情全球大流行的情況下，不會發生經濟衰退，也刪除台灣央行會再次降息以因應經濟衰退的說法。

星展集團資深經濟學家馬鐵英同時表示，近期許多數據及產業最新訊息顯示，台灣和韓國的經濟已於第二季觸底，並自第三季呈現Ｖ形反轉。惟，兩個市場均面臨地緣政治風險持續升高，Ｖ形反轉走勢可能於第四季趨緩。

星展集團的《南韓與台灣：2020下半年經濟成長與風險評估》最新研究報告指出，其實從GDP的各項預測數據觀察，在疫情衝擊下，台灣和韓國今年的經濟前景落入衰退有其可能性。

相較於把台灣今年全年GDP成長估值，最新上調到0％，星展集團對於韓國的今年全年GDP成長預估，此次仍維持在 -1.1％，沒有改變韓國今年會有經濟衰退的早先看法。

(工商 )