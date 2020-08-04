華新麗華電力電纜及不鏽鋼銷售穩定，第二季出售大陸南京華新城D地塊第3期住宅建案「璟園」，銷售金額約人民幣13億元，第二、三季陸續交屋，第二季先認列七成，轉投資華新科等公司獲利回升，華新第二季獲利可優於第一季，今(4)日下午召開法說會，早盤股價先表態上漲0.10元而以14.40元開出，目前呈上漲走勢。

華新今(4)日下午將參加國泰證券舉辦線上法說會，說明第二季營運結果及下半年展望。華新會在法說會前舉行董事會，承認第二季及上半年財報。華新轉投資華新科、華邦電及瀚宇彩晶等公司向來對華新獲利貢獻頗大，但第一季貢獻不大。華新董事會召開前，華新科先公布自結上半年稅前盈餘34.73億元，稅前EPS為7.15元，法人推算，華新科上半年稅後EPS約5元，對華新第二季及上半年獲利貢獻頗豐。

華新大陸南京華新城D地塊第3期住宅建案「璟園」，今年三月取得銷售權銷售一空，總銷金額人民幣預估13億元，處分利益人民幣初估3億元，對EPS貢獻約新台幣0.30元。第二、三季陸續交屋，陸續認列營收及獲利，其中第二季營收貢獻七成。市場預估，華新本業獲利穩定，上半年EPS挑戰0.3元以上。

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