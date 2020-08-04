每年8月的第4個星期日是教育部訂定的「祖父母節」。為了縮短長者和科學的距離，也讓孩子對家中的(外)祖父母有更多的認識, 從「科思創魔法材料學校」延伸出發的「科思創祖孫科學營」將於8月30日，在國立臺灣科學教育館與國立臺中教育大學科學教育與應用學系許良榮教授的支持下，以「阿嬤的魔法廚房」為共融主題，於科教館化學實驗教室，帶領祖孫動手玩科學，創造專屬於祖孫的美好回憶。即日起受理免費報名，報名截止日為8月16日。此活動亦列為科教館祖父母節系列活動之一。

從祖孫角度出發設計的「科思創祖孫科學營」以「阿嬤的魔法廚房」為主題，帶領大小朋友一起探索廚房裡的科學魔法，並透過演示實驗「椪糖」，來體會食物製作時可能會產生的物理與化學變化。再延續「椪糖」裡學到的科學知識，透過螺旋式的課程設計，進行後續的小蘇打火箭與彩色液體疊疊樂的密度實驗。為了讓大小朋友都能在課堂上輕鬆學習並達到祖孫共融的目的，實驗採祖孫兩人一組共同完成，活動手冊也以圖像化的步驟方式輔以文字與注音讓祖孫在閱讀上更為輕鬆。為了鼓勵祖孫延續課堂上的學習熱情，手冊中更附有延伸實驗的介紹與步驟 - 二氧化碳熔岩燈與鹽水密度疊疊樂，讓祖孫回到家中仍能一起快樂玩科學。

國立臺灣科學教育館館長陳雪玉表示，本館致力推動「全齡的科教館」，近幾年陸續爭取到經費，更新軟硬體設施以兼顧各年齡層民眾的需求，並達到「全民學科學、玩科學，進而愛上科學」的期許，包括今年更新的《敲敲打打Tinkering》常設展區即是以創新的學習模式，呼應樂齡學習的需求，以寓教於樂的創齡活動，包括動手挑戰製作塗鴉機、飛行器，或是一起組隊完成的連鎖反應等，都能讓年長著透過手去感知、學習科普新知識，並在其中陶冶身心，用科學讓生活更有趣。今年也希望可以透過祖孫魔法科學營，讓祖孫在交流中「同樂、共學」，讓祖孫透過活動雙向交流並轉化為具體實踐，以打造世代共榮「無年齡歧視的社會」。

台灣科思創總經理李銘城表示，在去年第一屆的祖孫科學營活動裡，我們看見了孩子眼中的光芒，尤其是當孫子女們發現祖父母也能和他們一起完成實驗並學習科學的時候，他們看著祖父母的眼神也變得不一樣了。我們期待透過這個營隊，鼓勵長者動腦並倡導終身學習，更希望透過孩子的活潑在共融實驗中激活祖孫互動，藉由更認識彼此，迸出更多隔代相處的愛和火花，同時在孩子心中播下熱情的科學種子。為了增加祖孫在活動期間的關注和互動，「科思創祖孫科學營」活動期間將不開放父母入場。

國立臺中教育大學科學教育與應用學系許良榮教授表示，不同於傳統的科教活動，科思創率先打造的祖孫科學營隊，跨世代的組合不僅鼓勵終身學習的理念，更同時縮短了孩子、長輩及科學三方的距離，可說是科學教育上的一大創新。

此活動的主視覺亦獲得曾參與科思創慢飛天使公益專案，以單車走讀世界的雲林小村畫家-張真輔的熱情贊助。插畫家張真輔表示，我期待透過我的畫作，拉近祖孫和科學的距離，讓他們感受到共融科學將會為他們帶來的歡笑、成長與熱力。

科思創感謝許良榮教授、科教館與小村畫家張真輔為此活動帶來的支持。科思創祖孫科學營將於2020年8月30日於科教館舉辦，並為科教館109年度祖父母節系列活動之一。活動僅限祖孫組隊報名，費用全免，中低收入戶享有優先錄取資格。報名截止日期為8月16日。

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