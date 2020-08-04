人民幣兌美元中間價4日報6.9803，較上日6.9980，升177點或0.25％，創近兩周新高。

今日中間價較上日下午4時30分收報6.9773，跌30點；較晚上11時30分收報6.9819，升16點。

在岸人民幣4日開盤小升16點，後在平盤上震盪，10：15報6.9795，升14點或0.0201％。離岸人民幣報6.9807，升2點或0.003％。

(工商 )