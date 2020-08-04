微軟、蘋果領軍，美股昨夜收高、那指再寫新紀錄，台股昨雖遭外資倒貨304億元，但今早仍跟隨美股彈升、開高64.85點，隨後聯電(2303)挾昨夜ADR大漲14%利多，衝漲逾5%，帶動台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)、鴻海(2317)等主要電子權值股聯袂彈升，拉抬大盤指數漲點近逼150點，拿回5日線以外，幾乎收復昨日失土，各大類股漲多跌少。分析師表示，外資昨日變臉站在賣方，賣超金額過300億元，大出台積電及鴻海等。今日早盤以中小型個股以及題材型個股當道，台股化解日K連黑的壓力，站回所有均線，指數橫向整理，後續要留意資金主流的量能表現。

盤面表現上，聯電(2303)昨夜ADR大漲14.32%，激勵今早股價一度飆漲逾8%、達25.8元，惟逢高出現連續賣單，漲點直落至約3%；彩晶(6116)今起買回15萬張庫藏股，今日急衝漲停板7.67元；同致(3552)買盤簇擁，股價鎖在漲停板89.7元；南電(8046)Q3獲利十分可期，盤中鎖漲停板111.5元；國揚(2505)處分大南港土地獲利入帳，外加第2季擬配息1.5元，股價強漲逾7%；長興(1717)新冠抗體快篩試劑將量產，激勵開盤跳空鎖漲停，委買張數高掛逾3萬張。

匯率方面，新台幣昨日受到美元持穩、外資匯出、台股大跌，及央行作價之下，終場貶值2.9分，收在29.531元，為逾一周新低。而今早新台幣以29.53元開盤、升值0.1分，隨後強彈1.71角，觸及29.360元價位。匯銀人士提醒，後續留意外資動向及國際美元走勢。

分析師指出，短期台股將維持高檔震盪格局，需要留意台股資金分配不均，過度集中科技類股，傳產、金融類股表現偏弱，操作上宜審慎選股，高速傳輸、腳踏車族群未來展望佳。

(時報資訊)