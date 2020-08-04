台南市長黃偉哲昨天宣布台南市今起室內場所若未能保持社交距離，就要戴口罩，勸導期為2周，若未能遵守將對相關業者開罰，他今天強調，2周宣導期過後，若疫情舒緩就不直接開罰，倘若疫情仍嚴峻，台南市將率先變成第一個強力實施有罰則的口罩政策。

黃偉哲說，口罩政策或防疫都是動態檢討，疫情舒緩時候，就可以比較輕鬆過日子，但事實上從6月7日解封以來，有段時間大家心情都滿鬆懈，但自從最近連續有3個感染源不明弱陽性確診者，加上許多境外移入國人或外籍人士紛紛確診陽性，讓大家憂心忡忡。事實上，中央疫情指揮中心也再三要求室內需要戴口罩、保持社交距離，中央疫情指揮中心已明確定義，包括KTV、K書中心、電梯、電影院等要戴口罩，鑒於外界常批評台南戴口罩比率偏低，所以要加強宣導。

他說，將來如果更嚴格要求既要戴口罩，又要維持社交距離的話，台南也會遵行中央疫情指揮中心的要求。他強調，台南市如果疫情逆轉急轉直下、變嚴重的話，可能就要變成直接開罰。所以這2個月是宣導期也是緩衝期。

由於下午市府也將召開古都馬拉松賽事復辦記者會，被問到接下來若疫情擴大，古都馬拉松是否會做調整？黃偉哲說，古都馬拉松3月時因疫情嚴峻而延後，因為古都馬拉松是在室外，而且保持距離，所以目前為止沒有對古都馬拉松進行限制，反而要呼籲、歡迎大家來做室外健康的活動。

(中時 )