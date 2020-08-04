陽明山國家公園私人墓地變更地目案，扯上立委關說疑雲，陽明山國家公園管理處長劉培東還被依洩密罪諭令5萬元交保。據了解，檢方已掌握有力事證，亦即國家公園計畫委員會審查中的草案內容，與殯葬業訴求一致。

檢方調查殯葬業者透過白手套行賄立委趙正宇，希望私有墓地可變更地目，移出被限建的國家公園管制區，以利脫手開發。其中劉培東被依洩密罪諭令5萬元交保，檢方的理由，除了涉嫌交付變更地目相關應保密流程及資料，據知還有其他理由。

截至目前為止，包括營建署、內政部及政院高層均未掌握詳細內容，只知道依營建署初步清查，尚無官員收賄，且國家公園計畫委員會也還沒有審核通過本案。

事實上，本案為陽明山國家公園計畫第4次通盤檢討案，目前正依「國家公園法」程序進行審查，但重點之一，是營建署送審的草案，與殯葬業者訴求方向相同，也就是將爭議的墓地劃出國家公園管制區，若國家公園計畫委員會依草案審查通過，業者將有望進一步開發，相關案情很可能已被檢方掌握。

不過，檢方與行政部門認知差異，在於行政部門認為，本案因國家公園委員會尚未審畢，在行政院核定之前，都不算定案。

(中時 )