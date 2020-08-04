免責聲明：本文只提供研究成果，僅供讀者學習參考，不構成買賣建議，投資有賺有賠，請讀者獨立思考後再做投資，盈虧自行負責。

恭喜訂閱的投資朋友們賺爆！老師持續在訂閱私密社團中推薦的富邦科技 ETF (證券代碼：0052) 於 2020/7/27~7/28 連吃兩根漲停，可以在有生之年看到原型 ETF (非槓桿型 ETF) 有連兩天漲停的表現，實屬難得，可以說是見證奇蹟的時刻。

我相信整個市場上推薦富邦科技的投資老師屈指可數，光從富邦科技的交易量就知道了！這檔非常非常冷門，但是報酬卻一點也不冷，非常火燙！

老師在 2019/09/27 於 PressPlay 社團看好富邦科技0052 當時股價約 60 元，

爾後經過三月的股災暴跌後，一路反轉上攻，

在 2020/07/27 富邦科技連續兩天強攻漲停，老師也在 PressPlay 社團提醒大家可於 100.4 元最高價賣出。

投資 ETF 竟最高獲利可達 (100.4-60)/60 = 67.3%。

圖文/睡美人授權提供

「老師，沒圖沒證據」

沒關係～我把所有證據都截圖整理出來如下：

2019/09/27 早上於 PressPlay 社團發布的貼文

提醒大家目前的操作規劃。

圖文/睡美人授權提供

2020/07/28 盤中於 PressPlay 社團發布的貼文

提醒大家富邦科技有大幅溢價狀況，可部分獲利了結。(投資 ETF 一定要觀察折溢價，這篇文章必看：

圖文/睡美人授權提供

附上我自己同步操作的對帳單，確實也賣在 100.4 元。

圖文/睡美人授權提供

同時也附上我富邦設定四檔定期定額的績效，也是再創新高。(下圖即時損益為 2020/07/28 截圖)

只要你跟著我一起定期定額，你就能跟我有一模一樣的績效，這不就是最佳懶人投資法嗎？

圖文/睡美人授權提供

說了快三年的富邦定期定額，到現在還是有人不願意相信，不願意開戶，

我還是會不停的幫大家複習，

這是我年初的文章：

老話一句，「信者恆信」，我會持續地紀錄績效，也同時呼籲還未加入富邦定期定額的投資朋友，

定期定額就是要你跳脫意圖找高點低點的困境，

其實只要持之以恆的定期定額，長期下來就能看到卓越的績效，

人類的發展總是持續進步，貨幣也是持續通膨，股市長期終究得向上，

短期的波動都是投資人心理的變化所導致，理性的投資人應當理性看待。

當然老師的投資研究不僅止於 ETF，對於個股我同樣也繳出不錯的成績單，

我在滿週年的績效回顧文章中，也提到個股表現最高可獲利 137%

在這裡歡迎有興趣的新同學一起訂閱加入！

我是臺大數學所畢業，我有十年以上的投資經驗，我一輩子都將熱衷於研究投資，也樂於分享給支持我的投資朋友。

如果你總是對自己的投資沒有信心，

其實你有最簡單就可獲得最新投資研究的方式，

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※本文由PressPlay專欄作家睡美人授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)