教育部長潘文忠指出，教育部將「組平台」、「回歸員額編制基礎」來解決高中職應對新課綱的問題。（吳康瑋攝）

全國高中校長會議今日上午在海大附中（原基隆海事）舉行，來自各地的校長齊聚一堂，但早上校門口有一群老師身著全中教工會的背心手拿舉牌陳情抗議，其中帶隊的老師為全國高級中學教育產業工會理事長、內壢高中老師高孟琳，他指出，新課綱實施上路後，要求教師要翻轉課程內容及授課方式，開辦很多門多元選修課程，讓原本的教師不只要準備原本的教程，還要準備新的教材及教具、批閱作業，疲於奔命，因此帶隊到附中門口舉牌陳情，希望增加高中職教師員額，落實新課綱精神。

高孟琳指出，以素養為優先的課程，老師們也當然贊同，但新課綱上路已經一年了，高中職教育現場只能「超鐘點「，卻不能「增員額」困境，在剛上路的第一年，高中職老師就因為多開了很多選修課，承擔很多的負擔，即使教育部現在編列超鐘點費的方式來滅火，但都只是治標不治本，他強調根本解決之道是要擴充高中職教師員額，才能因應新課綱上路造成多元問題。

教育部長潘文忠於校長會議時致詞指出，現在大家在意的課綱問題，是因為過往有許多學生因爲對自己了解不夠，及對考試的不熟悉，而導致倉促的離開高中，進入到大學，但也因此有不少孩子對自己所選的大學感到不確定、不滿意，他指出，因此教育部規劃新課綱，可以藉由多元選修的課程，讓孩子們可以對自己有更多自主學習的規劃，也實際後續的升學及對其他職涯發展的規劃都有更大的幫助。

潘文忠指出，現在很多學校師生受到新課綱上路的挑戰，對此，教育部會組成各校可以獲得大學來進行師資教學諮詢、援助的合作平台，讓高中職教師，除了能夠得到原來老師可以進行的課程之外，也可以邀請其他領域符合學生需求的專業師資來幫忙開課。

潘文忠說，教育部會將全力來支援，不只架構合作平台，也希望能支持學校更多的費用，另外，針對高中職教師員額及總量管制，他自己這幾個月也都積極的向人事總處呼籲，推行政策時，也應符合學校經營的型態，回到員額編制的基礎，這才讓學校的發展可以因應學校的規模做更合理的調配，他強調教育部將全力支持各校長、老師推展108課綱，讓學生擁有更多選擇的機會。

(中時 )