裝備2.0將正式登場 廣受歡迎的Pearl River地圖也將重返遊戲

2020年8月4日 — 10週年慶祝活動在8月進入高峰！戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天正式推出1.10版本更新，是自2018年釋出1.0改版以來最大的更新。1.10版本更新將推出全新裝備2.0 系統，6輛全新波蘭中型戰車，2015 年自遊戲中移除的Pearl River地圖也將重返遊戲。

為了讓玩家可以提升車輛的特色與性能，讓裝備更多元，裝備系統在1.10版本將進行全面性翻新。多種全新類型將加入，現有裝備的加成效果也將進行修改。藉由修訂原先核心機制，玩家的裝備選擇將變得更多元、更自由化，全新加入的裝備也將讓遊戲玩法變得更多元。另外，針對中階與低階車輛，裝備的費用將調降來反映車輛實際需求。

迎接10週年！《戰車世界》推出1.10版本更新(影片取自 YouTube/World of Tanks Asia)

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「1.10 版本更新是自2018年推出1.0改版後最大的更新，裝備2.0無庸置疑是這次更新最大的亮點，現在的版本已使用了10年，絕對有翻新的必要，玩家將能藉由裝備2.0做出比以往更多的嘗試。」

另外，在推出的全新裝備系統中，全新功能「裝備欄位」將首次登場，VI階以上的車輛都將有各自的「裝備欄位」，然後裝備主要將分為 4 大類別：火力、生存能力、機動性、偵察。無論放入哪個欄位，改良型與戰勛裝備均有固定加成效果，也不會指派到任何類別。要是裝備類別與放入欄位相同，則安裝裝備將提供車輛額外加成效果。

1.10版本更新中，6輛全新波蘭中型戰車也將首次在《戰車世界》登場。這些全新車輛的研發將接續 IV 階的 14TP，而且全新分支將由 V 階到 X 階的 6 輛可研發戰車組成。威脅性十足的波蘭中型戰車屬於多功能車輛，動力佳、敏捷性高，而且擁有良好的炮管俯角，地圖上任何地形都能發揮優勢，適合於近距離至中距離戰鬥。CS-63 作為全新中型戰車分支王者，配備了獨特的燃氣渦輪引擎。受益於此不尋常的機制，CS-63 有著兩種不同速度模式 — 標準與快速，當啟用快速模式時，CS-63 的引擎火力將提升， 車輛速度將提升、加速程度也將加快，然而在快速模式底下炮管穩定度與瞄準時間都將大幅受影響。

2015 年自遊戲中移除的地圖 Pearl River，將隨 1.10 版本更新重返《戰車世界》隨機戰鬥戰場，並且經過重大翻新設計。Pearl River 為 1.0 里程碑更新登上正式伺服器前，自《戰車世界》移除的多張地圖之一。最後，現有的遊戲內通訊系統已被翻新並改善，全新戰鬥通訊系統將讓玩家能彼此溝通更清楚、傳達更多資訊且更為順暢。

(科技)